Пять продуктов помогают укрепить иммунитет, улучшая здоровье кишечника
Активно работающий кишечник и крепкий иммунитет особенно важны в сезон холодов: благодаря им мы становимся лучше защищены от инфекций.
Кишечник играет центральную роль в поддержании иммунной системы – поверхность его слизистой оболочки образует важные физические защитные барьеры от чужеродных антигенов. Согласно имеющимся данным, иммунная система лучше борется с патогенами, когда кишечная флора отличается сбалансированностью, что в большой степени зависит от питания.
По мнению исследователей, следующие продукты позитивно влияют на здоровье кишечник, улучшают состояние его бактериальной флоры, что содействует укреплению иммунной системы.
Кимчи. Витамин А, С, витамин К2 , витамины группы В, такие как В1, В2 и В12, железо и различные аминокислоты – все это содержится в кимчи, являющимся одним из самых полезных продуктов в мире. Кроме того, бладая большим количеством клетчатки и молочнокислыми бактериями, кимчи эффективно поддерживает активное, здоровое пищеварение.
Йогурт. Будучи одним из лучших источников пробиотиков, он улучшает кишечную флору, помогает при проблемах с пищеварением.
Что такое пробиотики: живые микроорганизмы, способствующие росту полезной микрофлоры в кишечнике. Они также обладают свойством активировать иммунные клетки и, таким образом, защищать организм от различных заболеваний.
Что важно: следить за сроком годности – чем свежее йогурт, тем выше содержание в нем пробиотиков (молочнокислых бактерий), улучшающих здоровье кишечника.
Кефир. Он богат кальцием, магнием и фосфором, содержит витамины В2, В12 и витамин D – великолепный состав для поддержания здоровья осенью и зимой. Кефир также является источником пробиотиков, и в его случае тоже важно, чтобы продукт был достаточно свежим и натуральным – тогда в кишечник попадет больше полезных бактерий.
Квашеные овощи. Положительно влияют на иммунную систему, так как в них очень высокое содержание пробиотических молочнокислых бактерий. Способствуя здоровой кишечной флоре, они улучшают защиту организма от вредных веществ и инфекций.
Сыр. Такие виды сыра как чеддер, грюйер, гауда, моцарелла и пармезан содержат живые молочнокислые бактерии. При употреблении сыра действует особое правило: чем старше сыр, тем больше в нем пробиотических бактерий.
Остерегайтесь пастеризованных продуктов. Если продукт проходит пастеризацию, это лишает его живых бактерий, так что пастеризованные соленья, сыры и другие молочные продукты не помогут укрепить здоровье.
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