Желание иметь детей зависит от времени в интернете

Исследователи из Финляндии выявили некоторые основные причины, по которым местные жители предпочитают откладывать деторождения или вовсе отказываться от него. Оказалось, что существует связь между проведённым в интернете временем и желанием иметь детей. В исследовании приняли участие 3 468 человек в возрасте от 20 до 44, всех их опрашивали о желание стать родителями.Половина участников вопроса заявила, что не хочет иметь детей, либо уже имеющихся малышей им достаточно. 36,6% пока откладывают планы по деторождению, а 13,4% не знают, будут ли они заводить детей в будущем. Исследование показало три основных группы причин, по которым люди откладывали рождение детей или вовсе отказывались от него. К ним относились неопределённые жизненные ситуации, сформировавшиеся предпочтения или уже завершившаяся фертильность.Неопределённые жизненные ситуации являются самым сильным фактором, как показывает исследование. Это и финансовое положение, и неоконченное образование, и размер жилья. Но что особенно удивительно, женщины без детей, которые очень часто использовали социальные сети и вообще были ориентированы на работу, указывали эти предпочтения в образе жизни в качестве причины откладывать деторождение. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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