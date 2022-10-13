Диетолог назвала самый лучший напиток от простатита

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Диетолог назвала самый лучший напиток от простатита

Активное употребление томатного сока является превосходным средством профилактики простатита. С таким заявлением выступила врач-диетолог Елена Соломатина. 

По статистике, до 20-30% российских мужчин в настоящий момент страдают от простатита, и многие не знают о наличии у себя этой болезни, а у некоторых она вызывает заметное снижение качества жизни. При воспалении простаты нарушается отток мочи, что рождает частые позывы к мочеиспусканию или, напротив, болезненные утечки, возникающие при любом физическом усилии. Вы почему важно не допустить простатит изначально, и употребление правильных продуктов питания и напитков в этом поможет. 

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Хорошим средством защиты от простатита является томатный сок, как заявила Елена Соломатина. У него самые разные преимущества для здоровья. К примеру, он положительно влияет на слизистую желудка, усиливает процессы пищеварения и даже воздействует на цвет лица. За счёт большого содержания ликопина данной сок тормозит развитие патологий простаты. 

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Естественно, что употреблять томатный сок следует умеренно, и особенно в том случае, если вы покупаете его в магазине. Производители томатного сока для обеспечения более приятного для потребителей вкуса добавляют туда очень большое количество соли, а это грозит скачком артериального давления и другими неприятностями. Не показан томатный сок жертвам подагры и тем, кто имеет повышенный уровень мочевой кислоты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза томатного сока, защита от простатита