Кому может навредить дрожжевой хлеб: объясняет врач Соломатина
Диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью, почему не всем людям можно без вреда для здоровья есть дрожжевой хлеб.
Объясняя, кому может навредить дрожжевой хлеб, врач Соломатина заметила, что в группу риска входят люди, имеющие заболевания органов ЖКТ.
- Панкреатит.
- Язва желудка.
«Таким людям прописывают специальную диету, из которой хлеб исключается», - подчеркнула Соломатина.
Кроме того, дрожжевой хлеб может навредить самочувствию людей, которым присуща аллергия на дрожжи, или же тем, кто имеет проблемы с состоянием кишечной микрофлоры.
Также этот продукт усиливает неблагополучные симптомы у людей, склонных к вздутию и метеоризму.
«Люди, подверженные метеоризму, часто страдают непереносимость продуктов с клетчаткой», - предупредила врач-диетолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты обладают низким гликемическим индексом и могут быть позволительны в рационе диабетиков.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий