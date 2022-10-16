Диетолог Гинзбург сообщил о пользе определенных видов хлеба

«Употребление ржаного или цельнозернового хлеба может снизить риски развития воспалительных процессов в организме и способствует похудению», - заявил диетолог, беседуя с URA.Ru.

«Такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения», - констатировал эксперт.

Врач Гинзбург сообщил в интервью о выраженной пользе определенных видов хлеба для здоровья людей. Полезными, сказал он, являются ржаной и цельнозерновой хлеб.Гинзбург порекомендовал отказаться от хлеба, для которого используют белую пшеничную муку высшего сорта. Такой продукт насыщен быстро усваиваемыми углеводами, и его поедание повышает содержание сахара в крови. Кроме того, организм начинает слишком быстро усваивать калории и следствием постоянного присутствия в меню белых батонов, булочек и лавашей может стать прибавка в весе, быстрое ожирение живота, бедер.При употреблении ржаного или цельнозернового хлеба усвоение углеводов происходит медленнее, что продлевает чувство сытости. Гинзбург считает полезным для здоровья умеренное употребление такого хлеба – в особенности, если в него добавляются разные злаки или семена. Таким образом, с хлебом организм будет получать витамины группы В и микроэлементы калий, магний, селен.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые способны замедлять наступление старения.

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