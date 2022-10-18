Врач рассказал о детоксикации с помощью тыквы

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Врач рассказал о детоксикации с помощью тыквы

Популярный в России овощ тыква может использоваться в качестве детоксикации организма. Такое мнение высказала диетолог Ольга Перевалова.

В составе тыквы большое количество очень полезных для кожи и глаз элементов под названием каротиноиды, поэтому этот овощ нужно обязательно регулярно включать в свой рацион, если у человека нет к этому каких-либо противопоказаний. Но необходимо помнить, что тыква вовсе не безвредна. У обладателей плохо работающего кишечника порция тыквы может вызвать различные желудочно-кишечные расстройства вроде диареи. 

Диетолог рассказала о важных свойствах тыквы


У тыквы также имеется желчегонный эффект, поэтому она не показана для людей, имеющих проблемы с выведением желчи из организма. А вот если вы страдаете от хронических запоров, то тыква, напротив, принесет немалую пользу, поскольку она укрепляет кишечную моторику. 

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Противопоказаниями к употреблению тыквы являются гастрит, язвенная болезнью, колит, панкреатит и пищевые отравления, но при них, в целом, нужно обращать особое внимание на употребление любых овощей, особенно тех, которые содержат грубую клетчатку, способную как бы ободрать слизистую желудочно-кишечного тракта. Не стоит забывать про тыквенные семечки, которые содержат жирные кислоты Омега-6 и являются очень полезными для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Перевалова
Ольга Перевалова
ЗОЖ
диетолог центра эстетической медицины, врач-диетолог
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