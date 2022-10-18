Хорошие оценки учителя чаще ставят девочкам

Новое исследование показало, что девочки обычно получают более высокие оценки, чем мальчики, хотя и обладают идентичной компетенций, то есть тем же самым набором знаний. А все потому, что девочки более аккуратны. Учёные сравнили результаты серии стандартных тестов почти 40 000 учащихся в возрасте 15 и 16 лет. Было установлено, что девочки регулярно получают более высокие оценки, чем мальчики, несмотря на приблизительно одинаковый уровень подготовки.Но чем же это объяснить? Авторы исследования предполагают, что учителя могут бессознательно вознаграждать учеников, демонстрирующих традиционные черты женского поведения вроде тишины, усидчивости и аккуратности, что облегчает обучение.Существует сильная корреляция между более высокими оценками и желаемыми образовательными результатами вроде поступления в престижные ВУЗы, а также меньшей вероятностью того, что ученик бросит школу. Следовательно, более высокие оценки также коррелируют с другими результатами вроде более высоких заработков в жизни, престижной работой и даже удовлетворенностью от жизни. Наблюдение показало существование системного предубеждения учителей по отношению к ученикам в зависимости от их пола. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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