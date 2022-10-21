Чем угрожает здоровью любовь к рису

Для жителей стран Азии рис - это повседневная пища, которую они употребляют с раннего детства и до последних дней жизни. Европейские желудки более приспособлены к другим видам гарнира вроде овощей, картофеля, макарон и даже гречки. Но и в нашей стране рис весьма популярен, однако не следует им злоупотреблять. Диетолог Алексей Ковальков предложил провести эксперимент и залить водой рис, а потом добавить туда несколько капель йода.Йод вступит в реакцию с крахмалом, и вода станет черной. А ведь точно такую же реакцию рис производит и внутри человеческого тела. Там крахмал трансформируется в глюкозу, из-за чего у нас в крови подскакивает уровень сахара. Следовательно, рис имеет очень высокий гликемический индекс, он особенно опасен для людей с лишним весом, поскольку данный продукт приближает у них развитие преддиабета и настоящего диабета, провоцируя резистентность к инсулину.Но это вовсе не значит, что рис напрочь следует исключать из рациона. Во-первых, если вы ведёте активный образ жизни, много тренируетесь, не имеете лишнего веса и следите за показателями сахара в крови, то рис можно употреблять регулярно. В ином случае достаточно двух-трех раз в месяц. Если же вам хочется есть чаще, то выбирайте пропаренную его разновидность, которая обладает низким гликемическим индексом. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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