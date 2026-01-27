Профессор Кутушов назвал полезный для печени и почек напиток

«Лимонная вода способствует очищению печени и почек, а также выведению токсинов из организма. Если страдаете от боли в почках, этот напиток не для вас, поскольку лимонная кислота обладает сильным мочегонным эффектом», - проинформировал врач.

Профессор Михаил Кутушов рассказал, что сам начинает свой день с употребления воды, в которую добавлен лимон. Ученый отметил, что готовить такой напиток нужно перед употреблением, а не заранее. Свежая вода с набольшим количеством лимонного сока полезна для очищения печени, добавил Кутушов.Эксперт отметил, что добавлять лимонный сок в воду нужно без фанатизма – не больше двух ломтиков лимона на стакан жидкости. В противном случае кислота навредит зубной эмали и слизистой желудка. Медик предупредил, что питье лимонной воды натощак может быть противопоказано, если имеются хронические патологии ЖКТ.Если противопоказаний нет, то употребление такого напитка по утрам поспособствует профилактике болезней сердца и сосудов, а также других заболеваний, включая катаракту, подагру и ревматизм, заявил Михаил Кутушов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может вредить картошка.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.