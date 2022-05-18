«Не нужно есть никому»: профессор Кутушов назвал потенциально токсичные продукты
Ученый токсиколог, профессор Михаил Кутушов, считает, что большое количество продуктов промышленного производства являются потенциально токсичными для человеческого организма.
В своем интервью профессор Кутушов рассказал, что к токсичным можно причислить готовые жареные продукты из многих фастфуд-заведений. Такие продукты, как правило, дарятся в масле, нагреваемом и используемом для готовки далеко не один раз.
«Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно, если в нем жарилось много еды», - заметил эксперт.
Также Кутушов посоветовал избегать продуктов, содержащих в своем составе добавку Е621 – глутамат натрия. Этот усилитесь вкуса, по словам токсиколога, оказывает негативное влияние на нервную систему.
Продукты быстрого приготовления, такие как лапша или пюре, требующие только лишь заливки кипятком, также не только не полезны, но и потенциально токсичны, говорит эксперт.
«Супы, лапша и пюре быстрого приготовления, которые часто берут с собой в поездки, – это токсичная еда. В их составе нет реальных продуктов, только их имитаторы».
Также профессор Кутушов назвал потенциально токсичные продукты, употребления которых по его мнению нужно избегать всем и всегда.
- Рафинированное масло,
- Полусладкие вина.
- Молочные продукты с нулевой жирностью.
- Фруктовые пакетированные соки.
- Обработанные злаки в виде шлифованного риса, манки, измельченных дробленых круп.
- Маргарин.
- Газированные напитки.
- Сырные продукты.
- Чипсы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты часто содержат в себе антибиотики.
Михаил Кутушов
ЗОЖ
врач-токсиколог, профессор, член-корр. РАЕН
Оставить комментарий