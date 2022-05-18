«Не нужно есть никому»: профессор Кутушов назвал потенциально токсичные продукты

«Перегретое масло накапливает канцерогены, особенно, если в нем жарилось много еды», - заметил эксперт.

«Супы, лапша и пюре быстрого приготовления, которые часто берут с собой в поездки, – это токсичная еда. В их составе нет реальных продуктов, только их имитаторы».

Рафинированное масло,

Полусладкие вина.

Молочные продукты с нулевой жирностью.

Фруктовые пакетированные соки.

Обработанные злаки в виде шлифованного риса, манки, измельченных дробленых круп.

Маргарин.

Газированные напитки.

Сырные продукты.

Чипсы.