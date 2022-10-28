Диетолог поведал, как заедать стресс сладким

Опытный эксперт в сфере диетологии Ольга Кузнецова в интервью "МК в Томске" пояснила, что человек может, что называется, сладким заедать стресс, поскольку действительно после употребления сладостей в крови повышается уровень гормона удовольствия, и вместе с ним растёт и наше настроение. Но очень важно не увлекаться этим, ведь такого рода комфортное питание способно спровоцировать лишний вес и ожирение. Поэтому сладкое не должно быть тем единственным, к чему вы прибегаете в борьбе со стрессом.Гораздо лучше использовать физическую активность. После тренировок в кровь выбрасывается мощный заряд эндорфинов или гормонов удовольствия, и походы в спортзал тоже серьёзно повышают настроение. Люди, которые профессионально занимаются спортом, вам это подтвердят. Совсем необязательно надрываться и перенапрягаться, даже лёгкие физические нагрузки уже повлияют на ваше настроение. К тому же они помогут еще и сжечь лишние калории, которые появились в организме после употребления сладкого.Также Ольга Кузнецова призывает само это сладкое есть очень медленно, маленькими порциями, чтобы у мозга было время ощутить насыщение. Если есть в таком темпе, то всего одной конфеты хватит на то, чтобы растянуть удовольствие минут на 5-7. При этом сладости не следует запивать, чтобы не смыть сладковатый плёнку, которая образовалась во рту. Ведь она тоже будет какое-то время влиять на мозг и рождать те самые эндорфины. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.