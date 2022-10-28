Отказ от сладкого способен продлить жизнь на 10 лет

«Если человек откажется от сладких продуктов, он рискует прожить лет на 10–15 дольше», - сказал Михаил Гинзбург, беседуя с «Москва 24».

Отвечая на вопрос, что может дать человеку отказ от продуктов и напитков с добавленным сахаром, известный российский диетолог заметил: это способно продлить ему жизнь.Медик подчеркнул, что пристрастие к сахаросодержащим продуктам и их употребление на ежедневно основе (тем более в большом количестве) ассоциируется со многими проблемами со здоровьем. Гинзбург объяснил, что сахар, постоянно поступающий в организм, может привести к нарушению обмена веществ, с чем, в свою очередь, тесно связано развитие возрастных болезней: например, гипертонии.В качестве сластей диетолог посоветовал использовать фрукты, хотя даже ими важно не злоупотреблять. Врач убежден: если отказаться от сладкого в рационе, содержащего сахар, обходясь только умеренными порциями фруктов и сухофруктов, это поспособствует замедлению процессов возрастного дряхления организма и болезней старения, сопряженных с воспалением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные продукты могут быть опасными при густой крови.

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