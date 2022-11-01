Диетолог Корсева объяснила, какие макароны полезнее

«Спагетти и другие виды пасты составляют основу средиземноморской диеты, известной своей пользой для здоровья и долголетия», - сказала «Газете.Ru» Екатерина Корсева.

«В группу А входят макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Это самый полезный вариант. Макароны этого сорта менее калорийны, и при этом богаты витаминами и клетчаткой, отличаются более высоким содержанием белка», - поделилась медик.

Диетолог Корсева отметила в интервью, что макароны нередко воспринимаются как вредный продукт, способствующий появлению лишнего веса. Но специалист указала на то, что правильные макароны дают организму медленные углеводы, которые долго перевариваются и позволяют длительное время сохранять чувство сытости. Это препятствует лишним и ненужным перекусам, перееданию.Диетолог объяснила, какие макароны из продающихся в магазине полезнее. По словам эксперта, при покупке нужно обращать внимание на группу – А, Б или В.Корсева добавила, что такие макароны разрешены даже тем, кто строго следит за своим весом или худеет, – хотя и в умеренном количестве.На изготовление макарон группы Б идет мягкая, крахмалистая стекловидна пшеница, и они являются самыми калорийными среди макаронных изделий. Эти макароны подходят для питания спортсменов, а также тех, кто истощен, восстанавливается после длительных нагрузок или заболевания.Нежелательными в рационе являются макароны группы В – это низкосортный продукт, производимый из хлебопекарной муки. В таких макаронах крайне мало полезных организму питательных веществ, и именно с их поеданием ассоциируется прибавка в весе, а заодно и риск развития диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как могут вредить корица и куркума.

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