«Макароны из твердых сортов пшеницы уменьшают скорость всасывания глюкозы и предупреждают поднятие уровня сахара в крови», - сообщил Михаил Гинзбург.

Доктор Гинзбург объяснил, какие макароны можно считать полезными: к таковым, заметил диетолог, прежде всего относятся макаронные изделия, на изготовление которых пошли твердые сорта пшеницы.Доктор медицинских наук объяснил, что на пищеварительный тракт человека специфическим образом воздействует клейковина, которую содержа такие макароны. Она долго переваривается, что способствует длительному чувству сытости и продолжительным паузам без перекусов, что может снижать уровень сахара в крови.Гинзбург уточнил, что есть макароны следует немного недоваренными – приготовленные до мягкости, они превратятся в продукт с высоким гликемическим индексом, который лишь будет повышать уровень глюкозы в крови. Кроме того, полезны охлажденные макароны, в таком виде они позитивно сказываются на состоянии кишечной флоры.Медик добавил, что благодаря углеводам, которые организм получает при употреблении макарон, может также улучшаться настроение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление бананов