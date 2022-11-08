Кардиолог Новиков указал на заблуждения о холестерине

«Холестерин помогает вырабатывать гормоны и клетки. Кроме того, высокий уровень "хорошего" холестерина способен снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний», - приводит слова Новикова «Москва 24».

Новиков отметил, что одним из массовых заблуждений является представление о холестерине как об абсолютном зле. Кардиолог указал на тот факт, что холестерин является веществом, необходимым организму для осуществления важных функций.Еще одним заблуждением медик назвал убежденность в том, что повышенный холестерин распознается по неким внешним симптомам. Он подчеркнул, что признаки проблемы могут отсутствовать, и человек может никак не чувствовать, что у него повышен уровень холестерина.Чтобы поддерживать его нужный уровень в крови, полезно употреблять определенные продукты. Кардиолог порекомендовал есть с этой целью больше клетчатки – готовить свои блюда и перекусы с использованием бобовых, авокадо, орехов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое время диетологи считают лучшим для ужинов.

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