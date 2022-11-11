Доктор Мясников рассказал об опасности чая для сердца
Врач Александр Мясников дал совет россиянам не пить много чая в течение дня, особенно крепко заваренного.
Известный российский медик проинформировал, что употребление чая должно быть достаточно умеренным. Насыщенный напиток рекомендуется к приему в количестве трех-четырех чашек в день. Следует помнить, что чай мешает усвоению полезных и важных микроэлементов (в частности, железа), поэтому не стоит пить его помногу или сразу после приема пищи.
Кроме того, чай насыщен воздействующим на сосуды кофеином и способен в этом плане превосходить кофе.
«Человек должен употреблять не больше 300-400 миллиграммов кофеина за сутки», - предупредил Александр Мясников на платформе «Смотрим»..
Специалист заявил, что привычка пить чай крепким может негативно влиять на сердце. Соведущая доктора Мясникова, биолог Екатерина Баранова дополнила рекомендацию воздерживаться от излишнего приема крепкого чая – тем более как стимулятора, тонизирующего средства. Манеру взбадривать себя насыщенным чаем Баранова назвала «ужасающей» для сердца.
«От крепкого чая развивается неконтролируемое учащенное сердцебиение, потливость, тошнота, а также длительное нарушение сна», - добавила биолог.
Врачи констатировали, что если эти нарушения возникают, восстановление для организма уже становится очень сложной задачей.
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Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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