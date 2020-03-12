Определить наличие депрессии можно всего двумя вопросами

"То есть почти каждый второй с хроническим заболеванием подвержен депрессии", - утверждает врач.

Мясников отметил, что депрессией страдают 45% людей с хроническими заболеваниями.Медик назвал два вопроса, с помощью которых можно диагностировать депрессию у человека. Звучат они так: "Были ли за последние два месяца чувства неудовольствия от того, что вы делаете, и бессмысленности происходящего?" и "Были ли у вас за последние полтора месяца чувства безысходности и недовольства собой?".Сам Мясников признался, что ежедневно задает себе эти вопросы, чтобы проверить своё психологическое состояние. Врач подчеркнул важность отслеживания своих мыслей.