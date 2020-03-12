Определить наличие депрессии можно всего двумя вопросами
Доктор Александр Мясников рассказал об опасности депрессии, а также назвал два вопроса, с помощью которых можно выявить наличие депрессивного состояния. Медик опроверг теорию, что депрессия появляется только у людей, занятых в интеллектуальной сфере деятельности. По его словам, недуг обычно наблюдается у людей с низким социально-экономическим статусом.
Мясников отметил, что депрессией страдают 45% людей с хроническими заболеваниями.
"То есть почти каждый второй с хроническим заболеванием подвержен депрессии", - утверждает врач.
Медик назвал два вопроса, с помощью которых можно диагностировать депрессию у человека. Звучат они так: "Были ли за последние два месяца чувства неудовольствия от того, что вы делаете, и бессмысленности происходящего?" и "Были ли у вас за последние полтора месяца чувства безысходности и недовольства собой?".
Сам Мясников признался, что ежедневно задает себе эти вопросы, чтобы проверить своё психологическое состояние. Врач подчеркнул важность отслеживания своих мыслей.
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