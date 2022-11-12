Доктор медицины Кутушов: гранат содействует уничтожению раковых клеток
Ученый Михаил Кутушов заявил, что употребление плодов граната улучает защиту организма от рака.
Доктор медицинских наук Кутушов проинформировал, что свежий гранат или гранатовый сок – это богатые источники антиоксидантных веществ, эффективно борющихся с воспалением. Именно воспалительные процессы в организме влияют на опасную трансформацию клеток, из-за которой нарушается их выведение после естественной гибели и происходит аномальное накопление, формирующее злокачественную опухоль.
«Вещества, содержащиеся в гранате, замедляют размножение раковых клеток, а в некоторых случаях даже вызывают их гибель», - отметил профессор Кутушов.
Доктор медицины уточнил, что присутствующие в плодах граната соединения борются с воспалительными процессами в желудке, а также в полости рта. Кроме того, они эффективны для уменьшения воспаления в суставах и в этом плане полезны для профилактики обострений при артрите.
Другие плюсы граната: его употребление позитивно сказывается на функционировании головного мозга, качестве памяти, а также укрепляет кровеносные сосуды.
«Если в течение двух недель выпивать по стакану гранатового сока в день, это поможет снизить уровень холестерина», - констатировал медик.
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Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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