Доктор медицины Кутушов: гранат содействует уничтожению раковых клеток

«Вещества, содержащиеся в гранате, замедляют размножение раковых клеток, а в некоторых случаях даже вызывают их гибель», - отметил профессор Кутушов.

«Если в течение двух недель выпивать по стакану гранатового сока в день, это поможет снизить уровень холестерина», - констатировал медик.

Доктор медицинских наук Кутушов проинформировал, что свежий гранат или гранатовый сок – это богатые источники антиоксидантных веществ, эффективно борющихся с воспалением. Именно воспалительные процессы в организме влияют на опасную трансформацию клеток, из-за которой нарушается их выведение после естественной гибели и происходит аномальное накопление, формирующее злокачественную опухоль.Доктор медицины уточнил, что присутствующие в плодах граната соединения борются с воспалительными процессами в желудке, а также в полости рта. Кроме того, они эффективны для уменьшения воспаления в суставах и в этом плане полезны для профилактики обострений при артрите.Другие плюсы граната: его употребление позитивно сказывается на функционировании головного мозга, качестве памяти, а также укрепляет кровеносные сосуды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что консервированные овощи могут быть и вредны, и полезны

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