Консервированные овощи могут быть и вредны, и полезны

«Из-за высокого содержания в составе домашних заготовок соли, уксуса, сахара и специй избыточное потребление консервированных овощей вредно для здоровья», - проинформировала Кашух.

«Маринады с уксусом или лимонной кислотой в консервированных продуктах приводят к обострению проблем с пищеварением», - добавила медик.

«Консервированные помидоры полезнее, чем свежие – в них больше ликопина, который помогает восстановить сосуды и артерии, повреждённые из-за сердечно-сосудистых заболеваний, расщепляет жиры, увеличивает жизнь клеток костной ткани и препятствует развитию онкологических заболеваний».

Медик напомнила в интервью , что продукты домашней консервации не должны присутствовать в ежедневном рационе. В такой еде слишком много компонентов, негативно влияющих на сосуды, слизистую ткань пищеварительного тракта и на работу пищеварения.Эксперт уточнила, что избыток соли ведет к задержке воды, отекам, увеличенной нагрузке на почки. Почки, подчеркнула Кашух, могут особенно серьезно пострадать из-за частого появления заготовок и солений на столе. Употребляя много консервов, пусть даже овощных, человек рискует нарушением обменных процессов, из-за которого в почках будут оседать выводимые соли, провоцируя появление мочекаменной болезни.Кроме того, пристрастие к консервированным овощам содействует развитию гипертонической болезни, поскольку обилие соли в них ухудшает качество сосудистой ткани, нарушает нормальное функционирование сосудов.В то же время консервированные овощи могут быть и полезными. Екатерина Кашух рассказала, что данный способ готовки позволяет увеличить в овощах содержание антиоксидантного вещества ликопин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие полезные свойства присущи белому рису.

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