Journal of Medicine Food: картофель не способствует ожирению и диабету

«Картофель богат важными питательными микроэлементами и не увеличивает риск ожирения и диабета», - заявили исследователи.

«Результаты показали, что картофельная диета и диета с преобладанием фасоли и гороха одинаково полезны для организма и фактически не имеют существенной разницы для здоровья», - сообщил Journal of Medicine Food об итогах испытаний.

Journal of Medicine Food проинформировал об исследовании ученых, представляющих Центр биомедицинских исследований Пеннингтона. Эти специалисты провели эксперимент, по окончании которого ими бы сделаны неожиданные выводы о пользе для здоровья картофеля. Крахмалистый, содержащий много углеводов овощ нередко рекомендуется диетологами только в очень ограниченном количестве из-за рисков набора веса и проблем с повышением сахара в крови.Авторы новой работы заключили, что такие риски исключаются, если картофель включается в целом здоровый или диетический рацион.В эксперименте приняли участие несколько десятков человек возрастом от 18 до 60 лет. У всех наличествовал лишний вес или ожирение, а также имелась резистентность к инсулину. Испытуемых поделили на группы, и в каждой участники придерживались по заданию ученых питания с большим количеством овощей и фруктов. Но в первой группе 40 процентов мяса в привычном для людей рационе заменяли бобовые – фасоль и горох. Во второй мясо заменялось отварным (в кожуре) и охлажденным картофелем.Ученые отмечают, что картофель часто незаслуженно демонизируется. По их словам, охлажденный отварной картофель становится источником резистентного крахмала, выполняющего функцию пребиотика: его поедание благоприятно сказываете на состоянии кишечной микрофлоры, иммунитета, поддерживает активный обмен веществ.Специалисты подчеркивают, что возникновению проблем со здоровьем способствует не употребление картошки как таковой, а тот факт, что ее любители игнорируют многие здоровые нормы в своем питании.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают быстрее выздороветь при простуде.

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