Врач Мясников предупредил о болевом эффекте сыра
«Телеврач», кардиолог Александр Мясников рассказал, кому неожиданным образом сыр может испортить самочувствие.
Доктор Мясников рассказал о болевом эффекте сыра. По словам специалиста, употребление этого продукта может стать причиной головной боли у людей, предрасположенных к ней генетически.
«Сыр может провоцировать головную боль у тех, кто регулярно сталкивается с приступами мигрени», - сообщил врач Александр Мясников.
Считается, что ответственность за болевые ощущения несет вещество тиамин, входящее в состав сыра. Кроме того, тиамин присутствует в орехах,
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Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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