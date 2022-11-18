Диетолог Мухина рассказала о пользе и вреде воды с лимоном

«Вода с лимоном может повредить зубную эмаль. Чтобы обезопасить зубы от воздействия ее кислой среды, после употребления напитка нужно полоскать полость рта чистой водой», - сказала медик изданию Life.

«Если у человека гиперацидный гастрит, язвенная болезнь на фоне повышения кислотности, то вода с лимоном можно спровоцировать обострение», - предостерегла диетолог.

«в этой дозе содержится 20 процентов от суточной нормы витамина С и небольшая доза витамина B, калия, фолиевой кислоты».

Вода с лимоном обычно называется в числе наиболее полезных для организма напитков, но это не значит, что пит ее можно без каких-либо ограничений, дала понять эксперт. Специалист рассказала о пользе и вреде воды с лимоном. Отмечая потенциально вредные качества напитка, Мухина отметила, что он может быт слишком агрессивным для слабой, чувствительной или поврежденной эмали зубов.Также Мухина указала на способность воды с лимоном ненужным образом стимулировать слизистую оболочку пищеварительного тракта.Комментируя полезные эффекты от употребления воды с лимоном, Мухина уточнила, что благодаря этому снижается риск образования камней в почках, уменьшается содержание оксалатов, улучшается кальциевый обмен. Если нет противопоказаний, то можно пить воду, добавляя в стакан примерно две столовые ложки лимонного сока –Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе назван врачами одним из самых полезных напитков для почек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.