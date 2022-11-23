Врачи рассказали о полезных для здоровья свойствах свеклы

«Было обнаружено, что у тех, кто пьет свекольный сок, нормализуется артериальное давление. Этот эффект сохраняется до трех месяцев после прекращения употребления корнеплода или его сока на регулярной основе», - проинформировали медики.

«Также свекла содержит беталаины и фенольные вещества, повышающие уровень короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике. Это помогает уменьшить воспаление и улучшить иммунитет», - дополнили специалисты.

Свекла содержит большое количество природных нитратов – веществ, расслабляющих сосудистую стенку и расширяющих коронарные артерии. Следствием их воздействия на сосуды становится снижение артериального давления, улучшение проводимости крови – об этом рассказали врачи, опрошенные журналом Eat This, Not That!.Особенно полезным в качестве гипотензивного средства они назвали свекольный сок.Еще одно полезное свойство свеклы: употребление корнеплода улучшает состояние мышц. Кроме того, овощ укрепляет здоровье кишечника – его волокна действуют как пребиотики, повышающие уровень хороших бактерий в кишечной флоре.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соленые огурцы и помидоры входят в число продуктов , ухудшающих работу мозга.

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