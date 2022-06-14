Врач Ткалич назвала крайне вредную для здоровья привычку за завтраком

«Привычка пить кофе или чай с сахаром на завтрак - это то, от чего желательно отказаться как можно быстрее», - сказала медик в интервью

«Стабильное злоупотребление сахарами в сочетании с низкой физической активностью, высокой общей калорийностью рациона, а также генетическим фактором привело к взрывному росту больных с ожирением и диабетом по всему миру», - сообщила медик.