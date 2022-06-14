Врач Ткалич назвала крайне вредную для здоровья привычку за завтраком
Привычка пить за завтраком напитки с сахаром, включая кофе и чай, является крайне вредной для здоровья, констатирует врач-эндокринолог Наталья Ткалич.
«Привычка пить кофе или чай с сахаром на завтрак - это то, от чего желательно отказаться как можно быстрее», - сказала медик в интервью.
Врач объяснила, что поедание сахара на регулярной основе способствует раннему началу старения, повышает риски сердечно-сосудистых патологий, провоцирует обострения имеющихся заболеваний. Кроме того, именно с употреблением добавленного в еду и напитки сахара ассоциируется подверженность ожирению, сахарному диабету.
Ткалич настоятельно рекомендует количество сахара, употребляемого за день.
«Стабильное злоупотребление сахарами в сочетании с низкой физической активностью, высокой общей калорийностью рациона, а также генетическим фактором привело к взрывному росту больных с ожирением и диабетом по всему миру», - сообщила медик.
Наталья Ткалич напомнила, что добавленный сахар в наши дни содержат в себе очень многие продукты, включая те, что не относятся к сладостям (например, хлеб, многие консервы, полуфабрикаты). В свою очередь, продукты с пометкой «без сахара» могут содержат фруктозу, также крайне вредную при поедании в значительных дозировках. В частности, с употреблением фруктозы ученые связывают распространение среди современных людей проблемы ожирения печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за повышенным чувством голода.
Наталья Ткалич
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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