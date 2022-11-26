Врач рассказал о полезных для употребления продуктах с железом

«Железа в яблоках совсем мало. Из-за того, что они быстро окисляются и «ржавеют», кажется, что яблоки «железные», - поделился доктор.

«Субпродукты – печень, почки, сердце, мозги – действительно содержат много железа», - отметил медик.

Когда организму не хватает железа, в крови снижается количество клеток, переносящих кислород. Следствием этого нередко становится астения – постоянная слабость вялость, быстрое падение тонуса, сонливость, общее ухудшение самочувствия. Также дефицит железа негативно сказывается на работе щитовидной железы, ухудшает состояние волос, кожи, ногтей.Врач Сергей Вялов рассказал о полезных для употребления продуктах с железом. Он отметил, что многие считают богатым источником этого микроэлемента яблоки, что не соответствует действительности.По словам Вялова, один из лучших источников железа для организма – это субпродукты.Также, дополнил он, важный микроэлемент нужно искать в шпинате, брокколи, тыквенных семечках, сыре тофу. В продуктах красного цвета железо почти не содержится.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты богаты магнием.

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