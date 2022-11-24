Гастроэнтеролог Гордеева перечислила наиболее богатые магнием продукты

1 002 Фото: https://unsplash.com/photos/rYOqbTcGp1c
хлеб

Гастроэнтеролог Елена Гордеева: некоторым людям – например, гипертоникам, диабетикам – необходим дополнительный прием магния.

Врач Гордеева напомнила в интервью, что магний относится к группе минеральных веществ, ключевым источником которых является пища. Поступление магния в нужном количестве необходимо для нормального функционирования сердечно-сосудистой, а также нервной и пищеварительной систем, хорошего состояния мышц и костей. Кроме того, это вещество поддерживает психическое здоровье и работу иммунной системы: его нехватка чревата возникновением хронической усталости и выгорания, подверженности стрессам и перепадам настроения, частым вирусным инфекциям.

Гастроэнтеролог Гордеева перечислила наиболее богатые магнием продукты.

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые вызывают сонливость


«Почти половина суточной потребности в магнии удовлетворяется за счет хлеба, крупяных изделий, какао, орехов. Богаты магнием семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень», - сказала медик, беседуя с «Мослентой».

Специалист добавила, что при некоторых заболеваниях дополнительный прием магния – то, без чего практически невозможно обойтись. К таким болезням относятся гипертония, диабет, атеросклероз, эпилепсия, остеопороз. Помимо этого организм нуждается в магнии, когда подвергается тяжелой физической нагрузке, хроническому стрессу, эмоциональному напряжению, бессоннице.

Почему после еды болит голова: ответ гастроэнтеролога


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты должны присутствовать в рационе людей с железодефицитной анемией.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
5 причин, почему магний может предотвратить остеопороз (и самые вкусные продукты с магнием)
Гастроэнтеролог Прудникова рассказала, как избежать дефицита магния в организме
Важен для сердца: 10 лучших продуктовых источников магния
Теги : продукты с магнием, советы врачей, Елена Гордеева