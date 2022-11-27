Врач Габуев перечислил подходящие для завтрака фрукты

0 Фото: https://unsplash.com/photos/rJ236eQHXGA
киви

Фрукты не нужно употреблять натощак, а также важно контролировать их количество в рационе.

При правильном употреблении фрукты становятся превосходным источником витаминов и микроэлементов для организма, что способствует укреплению иммунитета и здоровья. В интервью врача-гастроэнтеролога Азамата Габуева были перечислены фрукты, подходящие которые включить в утренний прием пищи.

В частности, медик назвал таким фруктом бананы: во время завтрака можно съедать один плод с кашей или творогом. Содержа много калия, они поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

«Утром бананы могут положительно повлиять на нормализацию артериального давления», - отметил Габуев, беседуя с RT.

Другой фрукт – грейпфрут – также хорошо вписывается в завтрак, дополняемый кашей, творогом или йогуртом. Он дает организму витамин С, калий, клетчатку, что позитивно созывается на его функционировании, на метаболизме.

Также, по словам Габуева, одним из компонентов завтрака могут быть киви, яблоки. Эти фрукты улучшают состояние кишечной микрофлоры,  улучшают естественный контроль уровней сахара и холестерина.

Названы идеально подходящие для перекусов продукты


Специалист отметил, что, употребляя фрукты, важно соблюдать умеренность, не есть их на пустой желудок, а также учитывать особенности своего здоровья.

Названы снижающие уровень холестерина завтраки


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты могут незаметно повышать уровень сахара в крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Азамат Габуев
Азамат Габуев
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
Читать MedikForum.ru в
Диетологом перечислены лучшие продукты для завтрака
Врач назвала доступный продукт для укрепления нервной системы и сердца
Врачи рассказали, когда опасно есть бананы
Теги : фрукты, завтрак, Азамат Габуев