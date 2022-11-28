Врач Кирдянкина объяснила опасность для сердца бекона и сластей

«Жареный бекон, сладкая газировка, кондитерские изделия вредят здоровью сердца, а также наносят и другой урон организму» - уточнила медик, беседуя с «Лентой.ру».

«Конечные продукты гликирования могут увеличить риск развития диабета, ревматоидного артрита, атеросклероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера», - предупредила эксперт.

В интервью эндокринолога Наталии Кирдянкиной прозвучал совет отказаться от употребления популярных, но вредящих здоровью сердца продуктов.Кирдянкина объяснила, что на ткани человеческого тела негативно воздействует пища с высоким уровнем КПГ – конечных продуктов гликирования. Эти компоненты, повреждающие белковые структуры, обладают свойством накапливаться в мышцах, нервах, связках, костях, ухудшая их биомеханические свойства. Под влиянием КПГ происходят патологические изменения в сосудах, что пагубно сказывается и на сердце.Наталия Кирдянкина отметила, что особенно существенным содержанием КПГ отличаются жареные продукты с корочкой. Жареный бекон в этом плане – настоящий рекордсмен, от его поедания на регулярно основе нужно отказаться, подчеркнула медик.Что касается сластей, Кирдянкина сообщила: обилие быстрых углеводов, употребляемых в составе кондитерских изделий, сладкой газировки, тоже влияет на гликирование белков, происходящее в организме. Их присутствие в ежедневном меню человека также должно быть минимизированным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими негативными эффектами связано употребление овсянки.

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