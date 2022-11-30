Брокколи полезна от воспаления в кишечнике

«Высокое потребление брокколи связано со снижением уровня провоспалительных молекул в крови».

Исследователи, представляющие Университет штата Мэн, установили, что благодаря брокколи происходит оздоровление микробиоты кишечника – это и способствует уменьшению воспаления в пищеварительном тракте. Выводы специалистов опубликовал The Journal of Nutritional Biochemistry.В частности, ученые констатируют: когда пациентов, страдающих ВЗК (воспалительные заболевания кишечника) переводят на питание, богатое крестоцветными овощами, их состояние улучшается. Брокколи относится к крестоцветным, как и другие виды капусты – белокочанная, цветная, брюссельская и т.д.Научные специалисты заявили:Данный эффект уменьшения воспаления исследователи связывают с присутствием в брокколи таких веществ как глюкозинолаты и сульфорафан. Попадая в организм, они стимулируют активный рост «хороших» кишечных бактерий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что справиться с тревогой и бессонницей может помочь розмарин

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