«Яйца, точнее содержащийся в них белок NWT-03, позволяют улучшить когнитивные функции, ускоряя реакции человека на сигналы», - цитирует исследователей Nutritional Neuroscience.

Журнал сообщил об исследовании с проведением эксперимента по употреблению яиц взрослыми людьми 18-75 лет. Испытания показали, что употребление яиц помогает стать умнее – в частности, оно улучшает качество когнитивных функций из категории исполнительных. Качества, за которые они ответственны, – это самоконтроль, креативность, концентрации внимания, логика, кратковременна память, умственная гибкость.Одновременно с этим эксперты указывают на присутствие в яйцах других положительно влияющих на состояние и функционирование мозга компонентов. Конкретно яичный желток богат холином, лютеином, зеаксантином, чье позитивное действие на функции ЦНС подтверждались неоднократно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредны в состоянии простуды.

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