Врач Мясников назвал полезный для иммунитета напиток

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женщина пьет из чашки

По словам известного врача Александра Мясникова, одним из лучших напитков, поддерживающих иммунитет зимой, является напиток из цикория.

«Теледоктор» Мясников заявил, что в сезон инфекций полезно пить напиток на основе цикория (растение семейства одуванчиковых).

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«В цикории содержится органическое вещество инулин, которое помогает поддерживать иммунитет человека, не допуская его ослабления», - констатировал медик.

По словам Мясникова, такой напиток следует включать в рацион при имеющейся склонности к ожирению или при повышенном сахаре в крови. При этом врач посоветовал отдавать предпочтение сублимированному цикорию – в нем содержится высокая концентрация веществ, благоприятных для работы иммунной системы организма.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соленые огурцы и селедка могут быть полезными для иммунитета зимой.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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