Врач Мясников назвал полезный для иммунитета напиток

«В цикории содержится органическое вещество инулин, которое помогает поддерживать иммунитет человека, не допуская его ослабления», - констатировал медик.

«Теледоктор» Мясников заявил, что в сезон инфекций полезно пить напиток на основе цикория (растение семейства одуванчиковых).По словам Мясникова, такой напиток следует включать в рацион при имеющейся склонности к ожирению или при повышенном сахаре в крови. При этом врач посоветовал отдавать предпочтение сублимированному цикорию – в нем содержится высокая концентрация веществ, благоприятных для работы иммунной системы организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что соленые огурцы и селедка могут быть полезными для иммунитета зимой.

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