Соленые огурцы и селедка могут быть полезными для иммунитета зимой

«Не стоит искать трудозатратные и дорогие способы заботиться о своем здоровье. Для здоровья достаточно есть три простых и доступных продукта», - сказала специалист Общественной службе новостей.

«Достаточно небольшого кусочка соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи. Это тоже способствует укреплению иммунитета», - объяснила врач.

Медик сообщила в интервью о «правильных продуктах», помогающих в борьбе с болезнями зимой. Малиновская отметила, что защите организма от инфекций часто способствует простая и доступная пища.Одним из таких продуктов Малиновская назвала квашеную капусту. Этот продукт в процессе приготовления подвергается ферментации, способствующей превращению сахара в молочную кислоту. Таким образом, квашеная капуста стимулирует рост полезных бактерий кишечника, подавляющих вредную флору. Здоровый кишечный микробиом, в свою очередь, защищает иммунитет от снижения, содействует активному метаболизму.Также полезными для иммунитета зимой являются соленые (не маринованные) огурцы. По словам Малиновской, этот продукт сохраняет полезные качества свежих огурцов и рекомендуется зимой к употреблению в умеренном количестве (при отсутствии противопоказаний).Одним из самых полезных простых продуктов специалист считает селедку. Эта рыба отличается содержанием важнейших для здоровья витаминов А, Е и D, а также укрепляющей мышцы арахидоновой кислоты и жирных кислот Омега-3, положительно влияющих на нервную, иммунную, сердечно-сосудистую системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают тунец вредным для здоровья

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