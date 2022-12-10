Добавление корицы в кофе помогает контролировать сахар в крови и аппетит

«Корица помогает уменьшить аппетит, способствуя чувству сытости, стабилизируя уровень глюкозы. Благодаря специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием», - приводит мнение диетолога издание Shefinds.

Зарубежный диетолог Триста Бест посоветовала использовать корицу, добавляя ее в кофе вместо сахара. В этом случае специя не только придаст напитку приятный вкус без дополнительных калорий, но и помогает сохранять форму, избегая набора лишнего веса.Специалист констатировала, что корица способствует профилактике переедания, помогая контролировать уровень сахара в крови. По словам Тристы Бест, добавление в кофе щепотки или палочки корицы позволяет избежать ненужных перекусов днем, плохо сказывающихся на фигуре.Эксперт отметила, что корица содержит большое количество антиоксидантов, позитивно действующих на работу иммунной системы, уменьшающих воспаление. Помимо этого, соединения, входящие в ее состав, препятствуют слипанию кровяных клеток, из-за которого формируются тромбы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровая микрофлора кишечника помогает защититься от свиного гриппа.

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