Добавление корицы в кофе помогает контролировать сахар в крови и аппетит

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кофе с корицей

Многие медики советуют ограничивать употребление сахара, заменяя его более полезными альтернативами, – например, кофе без сахара будет вкусен с корицей.

Зарубежный диетолог Триста Бест посоветовала использовать корицу, добавляя ее в кофе вместо сахара. В этом случае специя не только придаст напитку приятный вкус без дополнительных калорий, но и помогает сохранять форму, избегая набора лишнего веса.

Специалист констатировала, что корица способствует профилактике переедания, помогая контролировать уровень сахара в крови. По словам Тристы Бест, добавление в кофе щепотки или палочки корицы позволяет избежать ненужных перекусов днем, плохо сказывающихся на фигуре.

Почему специалисты советуют пить кофе с корицей


«Корица помогает уменьшить аппетит, способствуя чувству сытости, стабилизируя уровень глюкозы. Благодаря специи можно избежать резких скачков уровня сахара в крови, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием», - приводит мнение диетолога издание Shefinds.

Эксперт отметила, что корица содержит большое количество антиоксидантов, позитивно действующих на работу иммунной системы, уменьшающих воспаление. Помимо этого, соединения, входящие в ее состав, препятствуют слипанию кровяных клеток, из-за которого формируются тромбы.

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