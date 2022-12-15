Врач Бурякова рассказала о вреде чая для желудка и пищевода

«Большое количество выпитого чая может спровоцировать изжогу и привести к некоторым другим заболеваниям ЖКТ», - отметила Юлия Бурякова.

Чай известен репутацией одного из самых полезных для здоровья напитков. Многим кажется: чем больше выпить, тем лучше. К тому же в холодные и ненастные дни он прекрасно согревает. Но специалист рассказала в интервью «Тульской службе новостей», что чай, выпиваемый в большом количестве, может вредить состоянию органов пищеварительного тракта – желудку, пищеводу.Медик констатировала, что негативный эффект чая обусловливается действием веществ танинов, содержащихся в нем в высокой концентрации. Под их действием может возникать ненужная стимуляция, которая способствует забросу желудочного содержимого в пищевод. В результате слизистая органа повреждается кислотой желудочного сока и, как следствие, возникают изжога, изъязвления, эрозии с риском последующих злокачественных перерождений.Специалист посоветовала не злоупотреблять чаем, в особенности крепко заваренным и горячим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-диетологом была названа «идеальная закуска» к алкогольным напиткам.

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