Диетологом названа «идеальная закуска» к алкогольным напиткам
В качестве идеальная закуски к алкоголю подходит еда, богатая белком и клетчаткой, заявил врач-диетолог Руслан Алиев.
В преддверии новогодних праздников диетолог напомнил о необходимости закусывать алкогольные напитки. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
«Закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузку на организм и вред алкоголя в целом», - объяснил Алиев.
Также специалистом была названа «идеальная закуска» к спиртному. Таковой она считает куриную грудку с каким-нибудь овощным салатом.
«Куриная грудка и овощной салат – это лучшая пища не только после спортзала, но и во время застолья», - убежден врач-диетолог.
Алиев обратил внимание на то, что в таком блюде содержится много белка, клетчатки – компонентов, замедляющих пищеварение, а, значит, и всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, эти продукты полезны для печени: благодаря им орган не обрастает жиром.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы правила, помогающие есть пельмени без вреда для фигуры.
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Руслан Алиев
ЗОЖ
врач-диетолог
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