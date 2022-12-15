Диетологом названа «идеальная закуска» к алкогольным напиткам

«Закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузку на организм и вред алкоголя в целом», - объяснил Алиев.

«Куриная грудка и овощной салат – это лучшая пища не только после спортзала, но и во время застолья», - убежден врач-диетолог.

В преддверии новогодних праздников диетолог напомнил о необходимости закусывать алкогольные напитки. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.Также специалистом была названа «идеальная закуска» к спиртному. Таковой она считает куриную грудку с каким-нибудь овощным салатом.Алиев обратил внимание на то, что в таком блюде содержится много белка, клетчатки – компонентов, замедляющих пищеварение, а, значит, и всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, эти продукты полезны для печени: благодаря им орган не обрастает жиром.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы правила , помогающие есть пельмени без вреда для фигуры.

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