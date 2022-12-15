Диетологом названа «идеальная закуска» к алкогольным напиткам

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куриная грудка и салат

В качестве идеальная закуски к алкоголю подходит еда, богатая белком и клетчаткой, заявил врач-диетолог Руслан Алиев.

В преддверии новогодних праздников диетолог напомнил о необходимости закусывать алкогольные напитки. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

«Закуска помогает уменьшить количество алкоголя в крови, что снижает нагрузку на организм и вред алкоголя в целом», - объяснил Алиев.

Также специалистом была названа «идеальная закуска» к спиртному. Таковой она считает куриную грудку с   каким-нибудь овощным салатом.

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«Куриная грудка и овощной салат – это лучшая пища не только после спортзала, но и во время застолья», - убежден врач-диетолог.

Алиев обратил внимание на то, что в таком блюде содержится много белка, клетчатки – компонентов, замедляющих пищеварение, а, значит, и всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, эти продукты полезны для печени: благодаря им орган не обрастает жиром.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом были названы правила, помогающие есть пельмени без вреда для фигуры.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Руслан Алиев
Руслан Алиев
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : алкоголь, закуски, Руслан Алиев