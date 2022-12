Постоянное употребление некоторых продуктов грозит закупоркой артерий

Проблема закупорки артерий ассоциируется с развитием атеросклероза – сосудистой патологии, при которой в артериях организма формируются и накапливаются холестериновые бляшки. Эти отложения, состоящие из жира и кальция, постепенно сужают внутреннее пространство сосудов, в результате чего ограничивается поступление крови к органам и тканям. При возникающей закупорке артерий может критически образом нарушаться кровообращение головного мозга и сердца, что чревато развитием серьезных, угрожающих жизни состояний.Медицинскими экспертами журнала Eat this, not that! Были названы продукты, постоянное употребление которых грозит подобной закупоркой артерий из-за скопления в них излишков холестерина. Один из них – бекон – содержит высокую концентрацию насыщенного жира и соли. По словам специалистов, во избежание проблем с сосудами есть бекон ежедневно не нужно.Также строго умеренным должно быть потребление сливочного масла, которое в основном состоит из насыщенного жира. Кроме того, при постоянном поедании для здоровья опасен бисквит и другая выпечка – эти продукты насыщены жиром и быстро усваиваемыми углеводами, переработка которых стимулирует производство холестерина печенью.Сыр, цельное молоко, будучи жирными продуктами, не должны употребляться на постоянной основе в большом количестве, подчеркнули эксперты. Их рекомендация: достаточно двух порций молочных продуктов в день, не больше.Способствует закупорке артерий холестерином и жареная еда, перенасыщенная жирными кислотами и вдобавок содержащая «убийственные» для сосудов и сердца трансжиры. В идеале, считают специалисты, жареные продукты вообще не должны присутствовать врационе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем вредит питье чая сразу после еды

