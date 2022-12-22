Диетолог Дюваль указала на лучший продукт с эффектом омоложения

«Люди, которые включают ростки на регулярной основе в свой рацион, гораздо лучше себя чувствуют. У них больше энергии и они быстрее восстанавливаются, если заболевают», - заявила диетолог Дюваль, беседуя с «Москвой 24».

Специалист объяснила в интервью, что в процессе прорастания растительного семени в нем образуется наиболее полный комплект полезных веществ, таких как витамины, минералы, кислоты и жиры. Вдобавок проросшие семена содержат высокую концентрацию антиоксидантов. Все это, отметила эксперт, содействует омоложению на клеточном уровне.В пищу, по словам специалистки, полезно употреблять проросшие семена пшеницы, ячменя, люцерны, клевера, редиса. Врач констатировала, что такие ростки положительно действуют на иммунную систему, препятствуя ее ослаблению. При их регулярном употреблении снижается количество дней, в которые люди болеют и плохо себя чувствуют.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Еленой Соломатиной была названа самая полезная специя при диабете.

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