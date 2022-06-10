Врач-диетолог опровергает пользу острой пищи для похудения

«Есть много острой пищи вредно, потому что она создает нагрузку на желудок, может способствовать развитию гастрита и обострению хронических заболеваний», - уточнила врач-диетолог.

Диетолог Дюваль опровергла в интервью действенность острых продуктов и блюд для похудения. Медик заметила, что большое количество острой еды в рационе не идет на пользу здоровью.По словам Дюваль, для успешного похудения значительно важнее минимизировать дозы простых углеводов в своем питании – есть меньше хлебобулочных изделий, сладкого, блюд фастфуд-кухни. Также важно трезво оценивать количество потребляемых за день калорий и ограничивать его в случае избытка, уменьшая размеры порций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что исследования выявили пользу острого красного перца для продления жизни: обнаружилось, что он улучшает защиту от сердечных заболеваний.