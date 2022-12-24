Какое варенье может быть полезным

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облепиховое варенье

По словам терапевта Екатерины Майоровой, зимой может быть полезным употребление облепихового, малинового или кизилового варенья.

Врач рассказала «Кубанским Новостям», что  в умеренном количестве и при отсутствии индивидуальных противопоказаний варенье из облепихи может благоприятно влиять на организм в сезон активировавшихся инфекций. Майорова отметила, что облепиховому варенью присущи антибактериальные свойства.

Говоря о пользе малинового варенья, медик сказала о том, что оно помогает организму в борьбе с ОРВИ, действуя как природный антибиотик.

«Малиновое варенье содержит вещества, обладающие бактерицидным и потогонным действием, понижает жар, снимает озноб, помогает организму восстанавливаться», - уточнила Екатерина Майорова.


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Также специалист указала на позитивные свойства кизилового варенья – содействие в нормализации кровяного давления, помощь в восстановлении после стресса. Также кизил полезен для профилактики сердечно-сосудистых патологий, проблем с ЖКТ.

Терапевт объяснила, почему полезно есть малиновое варенье


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