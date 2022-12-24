Какое варенье может быть полезным

«Малиновое варенье содержит вещества, обладающие бактерицидным и потогонным действием, понижает жар, снимает озноб, помогает организму восстанавливаться», - уточнила Екатерина Майорова.

Врач рассказала «Кубанским Новостям», что в умеренном количестве и при отсутствии индивидуальных противопоказаний варенье из облепихи может благоприятно влиять на организм в сезон активировавшихся инфекций. Майорова отметила, что облепиховому варенью присущи антибактериальные свойства.Говоря о пользе малинового варенья, медик сказала о том, что оно помогает организму в борьбе с ОРВИ, действуя как природный антибиотик.Также специалист указала на позитивные свойства кизилового варенья – содействие в нормализации кровяного давления, помощь в восстановлении после стресса. Также кизил полезен для профилактики сердечно-сосудистых патологий, проблем с ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление красной икры.

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