Диетолог Гинзбург: красная икра уменьшает холестерин и предотвращает рак

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красная икра

Натуральная красная икра богата магнием, защищающим от возрастных патологий, – об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург констатировал, что поедание красной икры позитивно сказывается на содержании холестерина в крови. Продукт содержит омега-3 жирные кислоты, холин, благодаря которым может улучшать состояние сосудистой системы.

«Икра защищает нас от плохого холестерина и от всех связанных с ним проблем – развития атеросклероза, его осложнений, а именно инфаркта, инсульта», - рассказал медик.

Также Гинзбург указал на значительное содержание магния,  в красной икре. По слова специалиста, полноценный уровень магния в организме означает его защиту от возрастных болезней, хорошее психологическое состояние.

Помимо этого, употребление красной икры связано с профилактикой тромбоза.

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«Икра как продукт, содержащий очень много витамина D, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот, обладает общим противовоспалительным действием и снижает риск образование тромбов», - проинформировал Гинзбург.

Он добавил, что продукт обладает противораковыми свойствами, способствует снижению риска развития опухолей кишечника, молочной и предстательной железы. Данный эффект объясняется противовоспалительным действием икры.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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