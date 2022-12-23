Диетолог Гинзбург: красная икра уменьшает холестерин и предотвращает рак
Натуральная красная икра богата магнием, защищающим от возрастных патологий, – об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.
Диетолог Гинзбург констатировал, что поедание красной икры позитивно сказывается на содержании холестерина в крови. Продукт содержит омега-3 жирные кислоты, холин, благодаря которым может улучшать состояние сосудистой системы.
«Икра защищает нас от плохого холестерина и от всех связанных с ним проблем – развития атеросклероза, его осложнений, а именно инфаркта, инсульта», - рассказал медик.
Также Гинзбург указал на значительное содержание магния, в красной икре. По слова специалиста, полноценный уровень магния в организме означает его защиту от возрастных болезней, хорошее психологическое состояние.
Помимо этого, употребление красной икры связано с профилактикой тромбоза.
«Икра как продукт, содержащий очень много витамина D, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот, обладает общим противовоспалительным действием и снижает риск образование тромбов», - проинформировал Гинзбург.
Он добавил, что продукт обладает противораковыми свойствами, способствует снижению риска развития опухолей кишечника, молочной и предстательной железы. Данный эффект объясняется противовоспалительным действием икры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продуктыпомогают зимой держать под контролем уровень холестерина.
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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