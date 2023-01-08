Три белых продукта, которые нужно есть меньше для сохранения здоровья

«Чрезмерное потребление сахара наносит большой урон организму, не только усиливая подверженность ожирению, но также увеличивая риск развития диабета», - констатировали специалисты.

Для сохранения здоровья специалисты советуют употреблять меньше минимум три белых продукта. По данным «ИноСМИ», одним из них является соль. Она присутствует в составе многих продуктов питания готового производства, включая хлеб. Поедаемая с ними в большом количестве соль не только повышает кровяное давление, она также способствует закупорке сосудов. Вдобавок соль стимулирует питье воды, из-за чего почки начинают работать с перегрузкой.Еще один белый продукт, который медики рекомендуют есть как можно меньше, – сахар.Также в трио наиболее вредных белых продуктов они внесли насыщенный жир. Эксперты предупредили, что при ежедневном потреблении больших доз жира не только увеличивается вес, но и повышается уровень липидов в крови, с чем, в свою очередь, ассоциируется склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая рыба помогает снижать артериальное давление благодаря своей насыщенности калием.

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