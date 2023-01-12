Доктор Мясников: витамин С может быть опасен для почек

«У нас очень популярна при простуде мегадоза витамина C. Но немногие знают, что злоупотребление им может спровоцировать развитие камней в почках», - рассказал известный медик.

Доктор Мясников отметил, что в России любят пить витамин С при лечении ОРВИ или для укрепления иммунитета. Специалист призвал не использовать его самостоятельно без назначения врача, но в особенности – не употреблять «ложками».Александр Мясников заявил: витамин С в большом количестве опасен для почек.Врач добавил, что гораздо более полезным, чем прием аптечного витамина, является включение в рацион продуктов, которые содержат его в своем составе. Мясников порекомендовал для поддержки иммунитета зимой есть киви, сладкий перец, квашеную капусту, хурму , цитрусовые и ягоды (можно замороженные).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сезонные продукты защищают от снижения иммунитета в зимние месяцы.

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