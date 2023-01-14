Зимой в напитки полезно добавлять пряности

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кардамон

По словам диетолога и нутрициолога Антона Брыкина, зимой полезно пить напитки с добавлением корицы, имбиря, кардамона.

Брыкин рассказал в интервью, что корица содержит вещество альдегид, которому присущи антимикробные и противовоспалительные свойства. Содержащиеся в пряности антиоксиданты препятствуют преждевременной гибели клеток.

«Корица полезна для людей, страдающих диабетом: она придает напиткам и блюдам приятный вкус, но не вызывает повышения сахара в крови», - добавил специалист, беседуя с RT.

В свою очередь, чай с имбирем, в котором присутствует алкалоид капсаицин, помогает зимой согреваться, препятствует расстройствам пищеварения. Кроме того, имбирь обладает противовоспалительным, антисептическим эффектом, а благодаря содержащемуся гингеролу он побуждает организм активнее вырабатывать ферменты, расщепляющие жир.

Также зимой полезно добавлять в напитки кардамон. Помимо напитков, кардамон сочетается с супами, овощными, мясными блюдами. Эта пряность обеспечивает организм ненасыщенными жирными кислотами, аскорбиновой кислотой, витамином В6, магнием, железом, кальцием, фосфором, цинком.

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«Кардамон способствует восстановлению артериального давления, нормализует обмен веществ, налаживает работу пищеварительной и нервной системы», - уточнил Антон Брыкин.

Специалист подчеркнул, что при использовании пряностей очень важно употреблять их строго в умеренном количестве.

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Антон Брыкин
Антон Брыкин
ЗОЖ
спортивный диетолог, нутрициолог
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