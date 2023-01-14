Какие продукты рекомендуется включать в рацион при изжоге?

Развитие изжоги связано с забросом желудочного сока в пищевод – это вызывает ощущение жжения и боли в груди. При подверженности ей медики советуют внимательнее следить за питанием. Острые специи, жирные и жареные блюда, кислые фрукты или овощи, алкоголь противопоказаны тем, кто знаком с изжогой не понаслышке. О том, какие продукты рекомендуется включать в рацион, проинформировал журнал Fit for Fan.Этот орех называют настоящим спасителем для тех, кто страдает от изжоги, он эффективно помогает уменьшать болезненные ощущения. Как нужно есть: медленно разжевать миндаль до кашицы во рту, а затем проглотить массу.В питании людей с изжогой должны присутствовать цельнозерновые макароны, хлеб и крупы, а также обезжиренное молоко, нежирное мясо и рыба.Он приветствуется в любом нежирном виде.Они помогают противодействовать повышенной кислотности. Из овощей полезны огурцы, кабачки, тыква, морковь, брокколи и цветная капуста. Из фруктов – бананы, виноград, манго, клубника.Также помогает уменьшать неприятные симптомы изжоги. Главное: не перебарщивать с количеством.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что грибы и чеснок эффективно препятствуют ослаблению иммунитета в сезон инфекций.

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