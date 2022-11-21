Диетолог Гончарова: пряности и бульоны зимой помогают не набрать лишний вес

«Корица, имбирь, гвоздика, кардамон, а также апельсиновые и лимонные корки способны не только защитить иммунитет от вирусов, но и способствовать ускорению обмена веществ и выведению из организма жидкости», - сообщила Гончарова, беседуя с Pravda.ru.

Гончарова поделилась в интервью советами о том, что включить в рацион питаний зимой для сохранения фигуры. Одним из способов поддерживать активные обменные процессы, способствующие интенсивному расходованию жира, является использование специй, отметила она.Также полезными для профилактики лишнего веса зимой являются напитки, в приготовлении которых используются мята, ягоды, фрукты. Натуральный компот из сухофруктов (без сахара) Гончарова назвала одним из лучших источников жидкости для организма зимой – в таком напитке содержатся микроэлементы, позитивно действующие на работу иммунной системы, обмена веществ.Кроме того, в зимнее меню следует включать бульоны. По словам специалиста, питье утиного или куриного бульона содействует улучшению обмена веществ, иммунитета: они дают организму полезный жир.Вторые блюда диетолог посоветовала составлять по принципу «нежирное мясо плюс овощи».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сельдь может превзойти дорогую рыбу в пользе для здоровья.

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