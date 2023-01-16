Что произойдет с организмом, если съесть позеленевшую картошку?

«Для организма это вещество не несет никакой пользы, потому что обладает высокой токсичностью для ЦНС, центральной нервной системы», - предупредила медик.

Когда картошка зеленеет, это обычно говорит о неправильном хранении продукта. Врач Лазуренко отметила в комментарии для «Вечерней Москвы», что позеленевшие фрагменты картофеля являются непригодными для употребления. В идеале картошку, у которой появились зеленые пятна, не следует есть совсем, от нее лучше избавиться.По словам врача, в позеленевшем картофеле повышается концентрация солнанина.Лазуренко ответила, что может произойти с организмом, если съесть позеленевшую картошку. Последствиями такого «угощения» может стать появление головных болей и заторможенного состояния. Кроме того; под действием токсина может воспалиться слизистая оболочка ЖКТ, что приведет к болям в животе, а также пострадает кишечная микробиота, что чревато ухудшением иммунитета.Если зелени на картошке немного, и ее жалко выбрасывать, позеленевшие участки нужно тщательно срезать, чтобы от не осталось и следа, добавила специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно пить пакетированные соки.

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