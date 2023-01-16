Пакетированные соки содержат агрессивные химические вещества

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стакан сока в руках

Диетолог Ирина Бережная: регулярно пить пакетированные соки нельзя, это разрушает здоровье.

Диетолог Бережная предупредила о негативном воздействии пакетированных соков на организм. Специалист заявила о присутствии в их составе агрессивных химических веществ, которые способны провоцировать воспалительные реакции при их увоении.

«Речь идет о консервантах, стабилизаторах, красителях и ароматизаторах», - уточнила медик, беседуя с RT

Также, сказала эксперт, следует помнить, что соки в пакетах содержат очень высокие концентрации сахара. Бережная привела пример: один стакан яблочного сока содержит сахар в количестве, эквивалентном его содержанию в пяти яблоках. Диетолог предупредила, что потребление сразу большого количества сахара может пагубно влиять на работу поджелудочной железы и содействовать развитию эндокринных нарушений, провоцировать резкие скачки уровня сахара в крови и чрезмерный выброс инсулина.

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Кроме того, питье таких соков вредит зубам и желудку, резюмировала Бережная. Любителям сладких на вкус напитков специалист посоветовала готовить натуральные морсы или компоты.

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Ирина Бережная
Ирина Бережная
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук
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