При постоянном недосыпании можно набрать лишний вес

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женщина не может уснуть

Терапевт Найгат Ариф: большое число людей не спит положенное количество времени.

Британский медик Найгат Ариф рассказала в интервью, что неожиданной для многих причиной появления ишних килограммов может стать хронический недосып. Изданию The Sun специалист сообщила:

«Каждый восьмой человек спит меньше рекомендуемой суточной нормы в 7-9 часов. Поздний отход ко сну приводит не только к недостатку энергии, но и к набору лишнего веса, от которого впоследствии будет непросто избавиться».

Терапевт Ариф отметила, что при постоянном недосыпании лишний вес можно набрать из-за действия гормона стресса – его уровень становится повышенным. Одной из реакций на стресс является усиление аппетита, ведущее к злоупотреблению пищей и калориями.

Вдобавок недосып мешает выработке гормона роста, активизирующего расщепление жиров в организме и препятствующего набору веса.

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Специалист посоветовала стремиться к тому, чтобы ночной отдых длился не менее 7 часов. Терапевт Ариф напомнила, что за период ночного сна в человеческом теле происходят важные процессы, связанные с очищением от потенциальных токсинов. То, насколько полноценно они осуществляются, влияет на психическое здоровье и физическую форму, подчеркнула эксперт.

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