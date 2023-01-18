При постоянном недосыпании можно набрать лишний вес

«Каждый восьмой человек спит меньше рекомендуемой суточной нормы в 7-9 часов. Поздний отход ко сну приводит не только к недостатку энергии, но и к набору лишнего веса, от которого впоследствии будет непросто избавиться».

Британский медик Найгат Ариф рассказала в интервью, что неожиданной для многих причиной появления ишних килограммов может стать хронический недосып. Изданию The Sun специалист сообщила:Терапевт Ариф отметила, что при постоянном недосыпании лишний вес можно набрать из-за действия гормона стресса – его уровень становится повышенным. Одной из реакций на стресс является усиление аппетита, ведущее к злоупотреблению пищей и калориями.Вдобавок недосып мешает выработке гормона роста, активизирующего расщепление жиров в организме и препятствующего набору веса.Специалист посоветовала стремиться к тому, чтобы ночной отдых длился не менее 7 часов. Терапевт Ариф напомнила, что за период ночного сна в человеческом теле происходят важные процессы, связанные с очищением от потенциальных токсинов. То, насколько полноценно они осуществляются, влияет на психическое здоровье и физическую форму, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезными на самом деле являются специи для похудения.

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