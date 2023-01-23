Короткая прогулка после еды помогает контролировать уровень сахара в крови

«Прогулка после еды от 2 до 5 минут полезна для минимизации всплесков сахара в крови за счет физической активности, которая не вызывает большого стресса или напряжения в организме», - констатировали исследователи.

«Несколько минут ежедневной активности, включающей короткие прогулки, могут уменьшить симптомы газообразования и вздутия живота у людей с синдромом раздраженного кишечника. Когда тело движется, оно стимулирует пищеварительную систему, способствуя лучшему прохождению пищи».

Короткая прогулка после ужина протяженностью всего две минуты улучшает естественные механизмы регуляции уровня сахара в крови человека, – об том, ссылаясь на данные метаанализа, проинформировал журнал Sports Medicine.По словам специалистов, легкая ходьба требует большей активности мышц, чем стояние или сидение – при этом для ее осуществления организм использует топливо из пищи, то есть, глюкозу, циркулирующую в кровотоке. Таким образом, когда мышцы поглощают часть глюкозы, ее содержание в крови снижается.Врачи рекомендуют совершать мини-прогулки в течение дня, чтобы не допускать резких скачков сахара в крови и связанных с ними нарушений.Также они указали на другие преимущества ходьбы после еды:Кроме того, ходьба пешком является одним из лучших способов улучшить психическое здоровье, избавиться от стресса, беспокойства и депрессии. Во время движения, производимого телом, снижается уровень гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Благодаря этому может не только улучшаться настроение, но также становится крепче сон, сокращаются эпизоды бессонницы.Наконец, пешие прогулки способствуют снижению кровяного давления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает стать стройнее женщинам после 40 лет.

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