Для здоровья полезно ежедневно съедать кусочек сыра

«Если неторопливо съесть небольшой кусочек за 30 минут до сна, организм сможет расслабиться, и вы заснете легко и в хорошем настроении», - поделилась специалист.

«В состав сыров входят витамины А, С, Е, B12, рибофлавин, фосфор, селен, бета-каротин, цинк, йод, железо, медь, калий, кальций, жирорастворимый витамин D», - рассказала эксперт.

Врач Колесникова рассказала в интервью об укрепляющих здоровье свойствах сыра. Одним из них является способность продукта стимулировать выработку в организме эндорфинов – веществ, обеспечивающих хорошее настроение, позитивизм, тонус. Благодаря этому сыр полезен для профилактики усталости и бессонницы.Также, беседуя с aif.ru, Колесникова отметила , что качественный сыр – это всегда источник важных витаминов и микроэлементов.Мария Колесникова подчеркнула, что когда речь заходит об употреблении сыра, нужно иметь в виду: продукт нужно ест умеренно, достаточно скромного кусочка в день. Врач заявила, что 100 граммов сыра ежедневно употреблять не нужно. От плавленого сыра лучше отказаться совсем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют укреплению и росту мышц.

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